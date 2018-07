Jurgen Melzer fatura título do Torneio de Viena

Com o bicampeonato em Viena, Melzer faturou um prêmio de 103,9 mil euros e vai somar 250 pontos no ranking da ATP, que será atualizado na segunda-feira. Além disso, agora passa a soma três títulos na sua carreira profissional e encerrou o jejum de conquistas em 2010.

Já Haider-Maurer, número 157 do mundo, segue sem conquistas na carreira, mas deixa o torneio com o consolo de ter feito a melhor campanha da sua carreira, depois de só entrar na chave principal por causa da desistência do letão Ernests Gulbis, já que havia sido eliminado no qualifying.

A final do Torneio de Viena não reunia dois tenistas austríacos desde 1988, quando Horst Skoff derrotou Thomas Muster. E no primeiro confronto entre Melzer e Haider-Maurer, os dois tenistas fizeram um duelo muito equilibrado.

Sem quebras de serviço, o primeiro set foi decidido apenas no tie-break, vencido por Haider-Maurer. A segunda parcial, com uma quebra de serviço para cada tenista, também foi decidida apenas no tie-break, dessa vez vencida por Melzer.

O jogo se manteve igual no terceiro set. Mas Melzer conseguiu uma quebra de serviço decisiva para fechar a parcial em 6/4 e o jogo em 2 sets a 1, faturando o título do Torneio de Viena.