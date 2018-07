Justine Henin elimina Sharapova em Roland Garros

Em partida envolvendo duas ex-líderes do ranking, a belga Justine Henin eliminou neste domingo a musa russa Maria Sharapova na terceira rodada de Roland Garros. Nas oitavas de final, Henin enfrenta a australiana Samantha Stosur.

Para avançar à próxima fase, a tenista belga precisou de duas horas e dez minutos. Venceu por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 6/3. A partida havia começado no sábado, mas foi interrompida no início do primeiro set por conta da escuridão.

Sharapova até fez um jogo parelho, mas vacilou nos momentos decisivos: aproveitou apenas três de 15 chances de quebra, enquanto Henin quebrou o saque da adversária em cinco de nove oportunidades.

Ainda neste domingo, em partida válida pelas oitavas de final, a italiana Francesca Schiavone superou com certa tranquilidade a russa Maria Kirilenko, com duplo 6/4. Nas quartas, encara a vencedora do confronto entre a dinamarquesa Caroline Wozniacki e a italiana Flavia Pennetta.