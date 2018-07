Justine Henin estreia com vitória em Roland Garros

Tetracampeã em Roland Garros, a belga Justine Henin voltou a competir no saibro francês com uma vitória nesta terça-feira. A ex-número 1 do mundo derrotou a búlgara Tsvetana Pironkova por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

Foi a primeira partida de Henin em Roland Garros desde 2007, quando ela faturou o Grand Slam pela quarta vez. A belga, que voltou da aposentadoria no início deste ano, alcançou a marca de 22 vitórias seguidas na competição francesa. Ela não perde em Roland Garros desde 2004.

Diante desse retrospecto, Henin estreou na competição nesta terça com status de grande favorita ao título, apesar de ocupar apenas a 23.ª posição do ranking feminino. E a tetracampeã não decepcionou.

Dominou o primeiro set com tranquilidade e só teve mais trabalho no segundo set, quando chegou a perder três games consecutivos. Contudo, ela se recuperou rapidamente e voltou a liderar a parcial, fechando o jogo em 1h30min. Na segunda rodada, Henin enfrentará a checa Klara Zakopalova, atual número 79 do mundo.

Ainda pela rodada de estreia, a russa Vera Zvonareva superou a italiana Alberta Brianti por 6/3 e 6/1. Anastasia Pavlyuchenkova, também da Rússia, derrotou a francesa Alize Cornet por 6/4 e 6/2.

A israelense Shahar Peer, cabeça de chave número 18, não decepcionou e bateu a espanhola Nuria Llagostera Vives por 6/1 e 6/4, enquanto a eslovaca Daniela Hantuchova venceu a tailandesa Tamarine Tanasugarn por duplo 6/1.

Também nesta terça, a australiana Anastasia Rodionova ganhou da russa Ekaterina Makarova por 6/3 e 6/2 e avançou na competição, assim como a belga Kirsten Flipkens, algoz da japonesa Ayumi Morita por 6/1 e 6/4. A americana Jill Craybas venceu a britânica Katie O''Brien por 6/0, 4/6 e 6/2.