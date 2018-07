Karlovic encerra jejum em finais e leva título em Delray Beach O croata Ivo Karlovic enfim voltou a ser campeão. Após perder as últimas quatro finais, o número 29 do mundo faturou neste domingo o título do Torneio de Delray Beach, nos Estados Unidos, ao derrotar na decisão deste domingo o local Donald Young, 56º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com um duplo 6/3, em apenas 1 hora e 9 minutos.