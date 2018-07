Karlovic impede 1ª taça de Falla e leva título em Bogotá

BOGOTÁ - O croata Ivo Karlovic frustrou neste domingo a tentativa do colombiano Alejandro Falla de conquistar o seu primeiro título de simples no circuito profissional da ATP. Jogando na cidade onde o seu rival reside, o veterano tenista de 34 anos se sagrou campeão do Torneio de Bogotá ao vencer o jogador da casa por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4).

Atual 155.º colocado do ranking mundial, Karlovic não conquistava um título desde 2008 e faturou neste domingo, no ATP 250 colombiano realizado em quadras de saibro, o quinto troféu de sua carreira. Ele não levantava uma taça desde quando ganhou o Torneio de Nottingham, em piso de grama, na Inglaterra, há cinco anos.

Antes de sucumbir na decisão, Falla havia surpreendido ao eliminar na terceira rodada o sérvio Janko Tipsarevic, cabeça de chave número 1 e atual 16.º colocado do ranking mundial. O colombiano de 29 anos de idade figura hoje como tenista número 122 do mundo e seu único título no circuito profissional aconteceu em um torneio de duplas, em 2011, quando se sagrou campeão em San Jose, nos Estados Unidos, atuando ao lado do belga Xavier Malisse.

Com a conquista do título, Karlovic também coroou o seu bom retorno aos torneios, depois de ter ficado por dois meses e meio afastado das quadras por causa de uma meningite viral, sendo que nesta sua volta ele também avançou às quartas de final do ATP de Newport, nos Estados Unidos.

Para ser campeão neste domingo, o croata fez valer a sua especialidade: o saque. Com 16 aces, ele não teve o saque quebrado nenhuma vez no jogo, sendo que não ofereceu nenhuma chance de quebra ao rival, e aproveitou um de cinco break points para ganhar o primeiro set. Já a segunda parcial, sem quebras para nenhum dos dois lados, foi decidida no tie-break, no qual o croata voltou a ser superior para ficar com a taça.