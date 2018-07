Karlovic se garante na terceira final seguida em Newport

Ele terá sua terceira oportunidade. Karlovic e o luxemburguês Gilles Muller, o terceiro cabeça de chave e número 39 do mundo, avançaram para a decisão da competição norte-americana neste sábado.

Karlovic chegou à sua terceira final consecutiva em Newport ao bater o cipriota Marcos Baghdatis, o quarto cabeça de chave e número 43 do mundo, por duplo 7/6. "É muito bom que esteja aqui novamente nesta situação", disse Karlovic. "Espero que Deus esteja do meu lado e tenha condições de fazê-lo neste ano".

Karlovic perdeu nos últimos dois anos a decisão em Newport. Ele está em busca do sétimo título da sua carreira em torneios da ATP. Na primeira semifinal deste sábado, Muller disparou 18 aces e ganhou 97% dos pontos disputados no primeiro serviço na vitória por 6/3 e 6/4 sobre o norte-americano Donald Young, o número 61 do mundo. Muller está em busca de seu primeiro título na carreira.

Muller tinha três derrotas e nenhuma vitória em Newport até esta semana, perdendo na estreia em 2006, 2008 e 2012. Depois, decidiu ignorar o evento. Mas mudou de ideia agora, à procura de mais jogos para se preparar para a Olimpíada do Rio.

"Eu não venci as partidas aqui, então disse a mim mesmo que eu não iria viajar mais para cá", disse Muller, de 33 anos. "Este ano, por causa da Olimpíada, eu queria jogar mais antes dos Jogos Olímpicos e disse, 'OK. Vamos ir para lá'. Foi a escolha certa".