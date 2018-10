Karolina Pliskova bate Petra Kvitova e avança às semifinais do WTA Finals

O WTA Finals, torneio que reúne as melhores tenistas da temporada, conheceu nesta quinta-feira a sua primeira classificada às semifinais. Pela terceira rodada do Grupo Branco, a checa Karolina Pliskova avançou ao derrotar a compatriota Petra Kvitova por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/4, em 1 hora e 23 minutos.

Ex-número 1 do mundo e atual oitava colocada do ranking da WTA, Pliskova disputará as semifinais pelo segundo ano consecutivo em Cingapura. Embora tenha anotado apenas seis bolas vencedoras, ela foi a jogadora mais consistente em quadra, quebrando o saque de Kvitova em cinco oportunidades. A canhota checa, que venceu o WTA Finals em 2011, mostrou não estar bem na competição e se despede de forma melancólica, uma vez que perdeu os três jogos que disputou.

"Me sinto bem. Entrei em quadra de forma positiva mesmo depois de ter perdido para a (Elina) Svitolina. Penso que meu jogo foi ótimo. Não houve motivo para pânico ou qualquer razão para temer. Meus golpes foram sólidos e posso jogar assim em qualquer lugar", disse Pliskova em entrevista coletiva após a partida.

Em quadra, Pliskova não tomou conhecimento da rival e conseguiu logo de cara duas quebras de saque seguidas e abriu 4 a 0 no primeiro set. Kvitova ainda devolveu uma das quebras, mas não teve forças para evitar a derrota por 6/3.

Na segunda parcial, quem saiu na frente foi Kvitova, que abriu 3 a 0 e chegou a ter 4 a 2 e o saque a favor. Mas aí parou de jogar e permitiu a reação de Pliskova, que ganhou quatro games consecutivos, sendo duas em quebras de saque, para conseguir a vitória e a classificação às semifinais.