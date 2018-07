Kasatkina e Görges vencem e fazem final de torneio da WTA em Moscou

Separadas por apenas uma posição no ranking da WTA, a russa Daria Kasatkina e a alemã Julia Görges vão se enfrentar na decisão do Torneio de Moscou, neste sábado, após triunfarem nesta sexta-feira nos seus jogos pelas semifinais.

Na primeira delas, Kasatkina, a número 28 do mundo, contou com o apoio da torcida para superar a romena Irina-Camelia Begu, a 56ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em 1 hora e 24 minutos.

Campeã neste ano do Torneio de Charleston, Kasatkina agora vai buscar o segundo troféu da sua carreira. Para isso, ela terá que superar Görges, que impediu a realização de uma final russa em Moscou. A alemã, que está na 27ª colocação do ranking, venceu, nesta sexta, Natalia Vikhlyantseva, a número 67 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 2/6 e 7/5, em 1 hora e 59 minutos.

Görges disputou três finais nesta temporada e perdeu todas, nos torneios de Maiorca, Bucareste e Washington. Agora, neste sábado, terá a última oportunidade de levantar o troféu de um evento da WTA em 2017. A alemã possui dois troféus na carreira, mas o último foi assegurado em 2011, em Stuttgart. Ela tentará, então, a chance de encerrar esse jejum na decisão diante de Kasatkina, contra quem está empatada por 2 a 2 no confronto direito.

O Torneio de Moscou contava com três tenistas do Top 20 da WTA na sua chave principal - Kristina Mladenovic, CoCo Vandeweghe e Elena Vesnina -, mas todas elas foram eliminadas na segunda rodada.