Kei Nishikori atropela australiano e vai à semifinal na Malásia

O japonês Kei Nishikori não tomou conhecimento de seu adversário nesta sexta-feira e garantiu vaga nas semifinais do Torneio de Kuala Lumpur, na Malásia. Cabeça de chave número 1, ele confirmou o favoritismo e atropelou o australiano Marinko Matosevic por 2 sets a 0, com direito a "pneu": 6/3 e 6/0, em pouco mais de uma hora de partida.

Esta é a primeira competição do japonês desde o US Open, no qual perdeu para o croata Marin Cilic na decisão, sua primeira em um Grand Slam na carreira. Passadas duas semanas, Nishikori mostrou estar recuperado da decepção e segue firme como grande favorito à conquista na Malásia.

Nesta sexta, ele foi dominante desde o início e chegou a ter 15 break points a favor. Confirmou cinco, sendo três deles no segundo set, e garantiu o tranquilo triunfo. Na briga por um lugar na final, Nishikori terá pela frente o finlandês Jarkko Nieminen, que surpreendeu nesta sexta o espanhol Pablo Andujar, sétimo cabeça de chave, e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Do outro lado da chave, o letão Ernests Gulbis confirmou o favoritismo e avançou às semifinais nesta sexta-feira. O número 13 do mundo derrotou o alemão Benjamin Becker, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5. Agora, duelará com o francês Julien Benneteau, quarto favorito do torneio, que passou nas quartas pelo uruguaio Pablo Cuevas por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (3/7) e 6/4.