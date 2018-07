Kei Nishikori derrota alemão e avança às quartas de final do Torneio de Halle Na luta por mais um título no circuito profissional, o japonês Kei Nishikori conseguiu nesta quinta-feira a sua classificação às quartas de final do Torneio de Halle, na Alemanha, um ATP de nível 500 que é disputado em quadras de grama e serve de preparação para Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada que começará no próximo dia 29. O tenista oriental, número 5 do mundo, venceu o alemão Dustin Brown por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1.