Kei Nishikori derrota Santiago Giraldo e fatura título do ATP 500 de Barcelona

BARCELONA - Kei Nishikori se tornou neste domingo o primeiro tenista japonês a conquistar o título do Torneio de Barcelona, ATP 500 disputado em quadras de saibro. Na decisão, o número 17 do mundo e quarto cabeça de chave derrotou o colombiano Santiago Giraldo, 65º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com um duplo 6/2, em 1 hora e 13 minutos.

Assim, Nishikori conquistou o quinto título da sua carreira, sendo o segundo em 2014, temporada em que já tinha vencido o Torneio de Memphis. E a boa campanha também vai levá-lo a se aproximar do Top 10 do ranking, que será atualizado na próxima segunda-feira. Além disso, neste domingo, ele fez 5 a 1 no confronto direto com o tenista colombiano.

Giraldo chegou à decisão em Barcelona ao derrotar o espanhol Nicolas Almagro, responsável por uma impressionante zebra nas quartas de final, ao derrotar o compatriota Rafael Nadal, número 1 do mundo. Mas o colombiano não conseguiu faturar o primeiro título da sua carreira na sua segunda decisão - na primeira, foi vice-campeão do Torneio de Santiago, em 2011.

Desde 2002, um tenista de fora da Espanha não vencia o Torneio de Barcelona. Desde então, Carlos Moya (2003), Tommy Robredo (2004), Fernando Verdasco (2010) e Nadal (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 e 2013) foram campeões. Na sua campanha vitoriosa, Nishikori bateu apenas um espanhol, Roberto Bautista Agut, logo na sua partida de estreia.