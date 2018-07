Kei Nishikori e Sweeting avançam à decisão em Houston

Na primeira partida do dia, o tenista local teve trabalho para eliminar o croata Ivo Karlovic, algoz do norte-americano John Isner na fase anterior e dono de um dos saques mais poderosos do circuito profissional. Por 2 sets a 0, Sweeting, convidado da organização e apenas o número 93 do ranking mundial da ATP, ganhou com as parciais de 7/6 (7/3) e 6/3.

Na sequência, Nishikori também não teve facilidade para derrotar o uruguaio Pablo Cuevas, que eliminou o brasileiro Ricardo Mello na primeira rodada. Cabeça de chave número 6 e 61.º do mundo, o tenista japonês ganhou por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 7/5.

MARROCOS - A final do Torneio de Casablanca, neste domingo, será disputada entre o espanhol Pablo Andujar e o italiano Potito Starace. Nas semifinais, neste sábado, o primeiro passou pelo espanhol Albert Montañes (cabeça de chave número 1) com um duplo 6/4. Depois, Starace ganhou do romeno Victor Hanescu por 2 sets a 1 - com parciais de 6/1, 6/7 (3/7) e 7/6 (7/2).