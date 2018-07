Kei Nishikori estreia com vitória na Malásia após o vice do US Open

Em sua volta às quadras após o vice-campeonato do último US Open, o japonês Kei Nishikori não teve trabalho para avançar às quartas de final do Torneio de Kuala Lumpur, na Malásia. Cabeça de chave número 1, ele derrotou o norte-americano Rajeev Ram por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em pouco mais de uma hora de partida.

Foi o primeiro jogo do japonês desde o último dia 8, quando perdeu para o croata Marin Cilic na decisão do US Open, sua primeira em um Grand Slam na carreira. Passadas duas semanas, Nishikori mostrou estar recuperado da decepção e conquistou sua primeira vitória contra Rajeev Ram - o norte-americano havia levado a melhor no único confronto entre eles, em 2012.

Para vencer o 150.º do ranking mundial, Nishikori impôs seu jogo desde o início e parecia conseguir as quebras quando bem queria. Foram quatro no total para o número 8 do mundo, que agora terá pela frente o australiano Marinko Matosevic. Ele passou pelo japonês Go Soeda por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4, também nesta quarta.

O francês Julien Benneteau, cabeça de chave número 4, também estreou com vitória em Kuala Lumpur. Em uma hora e meia de jogo, ele passou pelo sérvio Filip Krajinovic por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, e agora pegará outro cabeça de chave, o uruguaio Pablo Cuevas. Quinto favorito, ele bateu o croata Ivan Dodig em três sets: 3/6, 7/5 e 7/5.

O português João Sousa, sexto favorito, não teve a mesma sorte e caiu logo na primeira partida. Nesta quarta, ele perdeu para o alemão Benjamin Becker por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1) e 6/2, ainda pela primeira rodada. Outro que se classificou para a segunda rodada foi o polonês Michal Przysiezny, que passou pelo tunisiano Malek Jaziri.