Kei Nishikori salva match point e vai à final na Basileia contra Marin Cilic

Quinto do ranking mundial, Kei Nishikori precisou salvar um match point para avançar à final do Torneio da Basileia, neste sábado, na Suíça. Na casa de Roger Federer, o japonês viu o luxemburguês Gilles Muller ficar muito perto da vitória no segundo set, mas conseguiu a reação e venceu por 2 sets a 1 - com parciais de 4/6, 7/6 (7/3) e 6/3. Na decisão, ele enfrenta o croata Marin Cilic, que bateu de virada o alemão Mischa Zverev também por 2 a 1 - parciais de 4/6, 7/5 e 6/3.

Número 37 do mundo, Gilles Muller vencia o segundo set por 5/4 e tinha 40/30 no 10.º game, sacando para fechar o jogo. O japonês, entretanto, não deixou. Respondeu com um "lob" quando o rival subiu à rede, salvou o match point e manteve-se no jogo. Depois, chegou a salvar outra bola que poderia ter dado a vitória ao rival de Luxemburgo.

Neste domingo, Nishikori vai atrás do seu segundo título no ano. Em 2016, ele só ganhou em Memphis, nos Estados Unidos, onde bateu o norte-americano Taylor Fritz na decisão. Por enquanto, o japonês faz a sua pior temporada desde 2013. Ele ganhou quatro títulos em 2014 e três em 2015. Em 2016, perdeu as decisões dos Masters 1000 de Miami e Toronto, ambos para o sérvio Novak Djokovic, além do Torneio de Barcelona, para o espanhol Rafael Nadal.