Kerber atropela Radwanska e fará final do Masters contra Cibulkova

Líder do ranking mundial, Angelique Kerber será a adversária da eslovaca Dominika Cibulkova na final do Masters da WTA, domingo, em Cingapura. Neste sábado, a alemã não teve nenhum trabalho para vencer a atual campeã, a polonesa Agnieszka Radwanska, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1.

"É fantástico estar aqui. Esses têm sido 12 meses incríveis. Eu tenho realmente feito um trabalho para estar focada, para estar calma e para estar positiva na quadra e essa é a grande evolução que eu tive", comentou Kerber após a classificação inédita.

A alemã, de 26 anos, disputa pela quarta vez o Masters, torneio que fecha a temporada com as oito tenistas que mais pontuaram no ano. Até então, porém, ela nunca havia passado da fase de grupos. Agora, avança à final para se isolar ainda mais na liderança do ranking mundial.

Só em setembro, ao avançar à final do US Open, é que Kerber assumiu a liderança do ranking mundial, posto que parecia cativo para Serena Williams. Em má fase e com uma lesão no ombro, a norte-americana desistiu de jogar o Masters.

Neste sábado, a semifinal entre Kerber e Radwanska opôs a primeira e a terceira do ranking mundial. A alemã, porém, passou como um trator. Sempre ofensiva, obrigou a polonesa a entrar em seu jogo. Salvou dois break-points e conseguiu nada menos que sete quebras para ganhar a partida.

Como Cibulkova também nunca havia avançado para uma final do Masters, a decisão de domingo será inédita, assim como a campeã. As duas rivais já se enfrentaram oito vezes, com quatro vitórias de cada lado.

Cibulkova, de 27 anos, se destacou primeiro e ganhou todos os quatro primeiros confrontos, entre 2008 e 2013. Entre 2014 e 2015 foram quatro vitórias de Kerber, todas por 2 sets a 0. Nesse ano, elas não se enfrentaram.