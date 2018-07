Kerber avança às oitavas e Kvitova elimina Muguruza em Pequim

Número 1 do mundo, a alemã Angelique Kerber teve dificuldades para fechar o seu jogo, mas conseguiu assegurar a passagem às oitavas de final do Torneio de Pequim, na China, ao vencer nesta quarta-feira a checa Barbora Strycova, 21ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4), em 1 hora e 35 minutos.

Kerber perdeu dois games de serviço no segundo set quando poderia fechar o jogo, que acabou sendo decidido no tie-break de uma parcial com oito quebras de saque. Assim, fez 6 a 1 no confronto direto com Strycova e vai duelar nas oitavas do evento chinês com a ucraniana Elina Svitolina, a número 19 do mundo, que venceu a alemã Sabine Lisicki, 105ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com duplo 6/4.

Já pelas oitavas de final em Pequim, a checa Petra Kvitova ampliou a sua boa fase, que inclui a conquista do título do Torneio de Wuhan na última semana, e avançou ao superar a espanhola Garbiñe Muguruza, a quarta colocada no ranking e atual campeã da competição, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.

A próxima oponente da número 11 do mundo vai ser a norte-americana Madison Keys. Em um duelo entre duas Top 10, a nona colocada no ranking derrotou a russa Svetlana Kuznetsova, a número 7 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/2.

Com uma virada, a checa Karolina Pliskova, a número 6 do mundo, se manteve viva em Pequim e se garantiu nas oitavas de final ao vencer a russa Darya Kasatkina, 24ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/5 e 7/6 (9/7). Sua oponente nas oitavas de final será a britânica Johanna Konta, número 13 do mundo, que superou a húngara Timea Babos, 26ª colocada no ranking, por 7/5 e 6/2.

Outro confronto das oitavas de final que foi definido nesta quarta-feira será entre a francesa Caroline Garcia (25ª), que passou pela chinesa Shuai Peng (6/3, 3/6 e 7/6), e australiana Daria Gavrilova (49ª), que venceu a suíça Timea Bacsinszky (15ª) por 4/6, 6/0 e 6/4.