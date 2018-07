Kerber avança e decide Torneio de Stuttgart com surpresa alemã

Uma tenista alemã será campeã do Torneio de Stuttgart. Neste sábado, Laura Siegemund surpreendeu ao se classificar para a decisão com uma vitória diante da polonesa Agnieszka Radwanska, enquanto Angelique Kerber se garantiu na final com o triunfo sobre a checa Petra Kvitova.

Número 3 do mundo, Kerber avançou à decisão do torneio disputado no saibro coberto ao derrotar Kvitova, sétima colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/2, em 2 horas e 3 minutos. Com o triunfo, a alemã empatou em 4 a 4 o confronto direto com a checa e segue firme na defesa do título conquistado em 2015.

Na partida, Kerber salvou dez dos 13 break points de Kvitova e ainda conseguiu cinco quebras de serviço em dez oportunidades, também se aproveitando das dez duplas faltas cometidas pela adversária e fechando a partida no seu primeiro match point.

Após "furar" o qualifying, Siegemenud, a número 71 do mundo, se garantiu na decisão ao vencer Radwanska, a segunda colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Assim, se tornou a primeira tenista na história a sair da fase classificatória para se garantir na final em Stuttgart.

Para isso, Siegemund, converteu cinco de 13 break points e triunfou mesmo tendo perdido o seu saque duas vezes. O duelo que definirá a alemã campeã em Stuttgart será inédito.

ISTAMBUL

As participantes da decisão do Torneio de Istambul estão definidas. Número 60 do mundo, a montenegrina Danka Kovinic bateu a ucraniana Kateryna Kozlova por 7/5 e 6/4 e vai encarar na decisão a turca Cagla Buyukakcay, número 118, que passou pela suíça Stefanie Voegele por 6/0 e 7/5.