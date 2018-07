Kerber avança e Venus Williams é eliminada nas oitavas em Charleston

É a segunda vez que Putintseva surpreendeu nesta temporada. No Aberto da Austrália, ela se destacara ao eliminar a dinamarquesa Caroline Wozniacki. Nas quartas de final, a atual 61ª do ranking vai enfrentar outra experiente tenista do circuito. Será a italiana Sara Errani, que avançou ao desbancar a australiana Samantha Stosur por 6/4 e 7/6 (7/5).

Se Venus decepcionou, a alemã Angelique Kerber não deu chances para "zebra" e se garantiu nas quartas. A primeira cabeça de chave do torneio americano, disputado no saibro, venceu nesta quinta a eslovaca Kristina Kucova por 6/2 e 6/3. Sua próxima adversária será a vencedora do duelo entre a romena Irina-Camelia Begu e a portorriquenha Monica Puig.

Algoz da cabeça de chave número dois da competição, a suíça Belinda Bencic, a russa Elena Vesnina venceu mais uma nesta quinta. Sua nova vítima foi a espanhola Lourdes Dominguez Lino pelo placar de 6/1 e 6/3. Nas quartas, ela vai encarar a alemã Laura Siegemund, que derrotou a croata Mirjana Luic-Baroni por 7/5 e 6/2. Também avançou nesta quinta a russa Daria Kasatkina, ao despachar a local Louisa Chirico por 6/0 e 6/4.

POLÔNIA

No Torneio de Katowice, a italiana Francesca Schiavone eliminou a francesa Alize Cornet, quarta cabeça de chave, por 7/6 (7/5) e 6/1. Nas quartas de final, a experiente tenista terá pela frente a eslovaca Dominika Cibulkova. Nesta quinta-feira, também venceram a polonesa Magda Linette, a húngara Timea Babos e a francesa Pauline Parmentier.