Kerber bate Keys, avança invicta no Masters da WTA e classifica Cibulkova

A alemã Angelique Kerber conseguiu uma vitória pessoal e também para Dominika Cibulkova nesta quinta-feira. Já classificada às semifinais do Masters da WTA, torneio que reúne em Cingapura as oito melhores tenistas da temporada, a número 1 do mundo assegurou o seu terceiro triunfo na competição, resultado que levou a eslovaca a também avançar.

Após vencer os seus dois primeiros jogos no Grupo Vermelho, Kerber superou a norte-americana Madison Keys, a número 7 do mundo, por 2 sets a 0, com um duplo 6/3, em 1 hora e 1 minuto. Assim, ampliou a sua vantagem no confronto direto com a tenista dos Estados Unidos para 6 a 1.

Além disso, Kerber fechou a sua participação no Grupo Vermelho com três vitórias e em primeiro lugar, o que a levará a entrar em quadra no próximo sábado para as semifinais diante da segunda colocada do Grupo Branco, que será definida nesta sexta-feira, assim como a líder, que será a rival de Cibulkova por uma vaga na decisão.

Com Kerber dominando a chave, a disputa pelo segundo lugar foi acirrada entre as três tenistas, com cada uma tendo vencido um duelo. Quem se deu melhor pelos critérios de desempate foi Cibulkova, que venceu três sets e perdeu quatro. Keys e a romena Simona Halep ganharam dois e perderam quatro e estão eliminadas do Masters da WTA.

O primeiro set da partida desta quinta ficou marcado pelas várias quebras de serviço. Foram seis nos nove games disputados, sendo quatro delas obtidas por Kerber, que aplicou 6/3. O placar voltou a se repetir no segundo set, que teve menos break points convertidos - três, dois deles pela alemã.

A sexta-feira em Cingapura será reservada para a disputa da rodada final do Grupo Branco. Garantida antecipadamente nas semifinais, a russa Svetlana Kuznetsova duelará com a espanhola Garbiñe Muguruza, já eliminada. Com uma vitória cada, a polonesa Agnieszka Radwanska e a checa Karolina Pliskova farão confronto direto por uma vaga nas semifinais.