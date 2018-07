Kerber bate Pliskova e conquista o título do Torneio de Birmingham

Este foi o sexto título na carreira da alemã, confirmando sua boa fase em 2015, ano no qual já levantou três troféus. O ótimo momento lhe credencia ao Top 10 do ranking da WTA, no qual permanecerá pelo menos mais uma semana, ocupando atualmente a décima colocação.

Já Pliskova perdeu justamente a oportunidade de entrar neste Top 10, permanecendo na 12.ª posição. A checa lutava pelo quinto título de simples na carreira, que seria o segundo no ano, mas não resistiu á alemã, para quem perdeu pela terceira vez em cinco partidas.

A final deste domingo foi bastante disputada. Depois de um set com uma quebra para cada lado, vencido por Pliskova, Kerber foi superior no segundo e deixou tudo igual. No terceiro, a alemã conseguiu nova quebra e se encaminhava para a vitória, mas viu a checa empatar justamente quando sacava para fechar. No tie-break, no entanto, levou novamente a melhor e ficou com o troféu.