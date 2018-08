Kerber cai e Kvitova avança às quartas em Cincinnati; chuva adia jogos

As favoritas tiveram destinos opostos na chave do Torneio de Cincinnati, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira. Enquanto a alemã Angelique Kerber, ex-número 1 do mundo, se despediu nas oitavas de final, a checa Petra Kvitova garantiu seu lugar nas quartas na quadra dura da competição norte-americana, de nível Premier. A chuva, porém, atrapalhou a programação e adiou quase todas as partidas da rodada noturna na chave feminina e também na masculina.

Atual número quatro do mundo, Kerber não resistiu à postura mais agressiva da local Madison Keys e foi batida pela 13ª do mundo por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 7/6 (7/3) e 6/4. Keys, que tenta emplacar boa sequência de jogos após lesão, disparou nada menos que 55 bolas vencedoras para eliminar a campeã de Wimbledon.

Nas quartas de final, a tenista da casa vai encarar a embalada bielo-russa Aryna Sabalenka, que já eliminou a britânica Johanna Konta e a checa Karolina Pliskova. Nesta quinta, ela bateu a francesa Caroline Garcia por 6/4, 3/6 e 7/5.

Outra a assegurar lugar nas quartas de final foi a checa Petra Kvitova, atual número oito do mundo. Uma das tenistas mais regulares da temporada, ela despachou a francesa Kristina Mladenovic por 6/4 e 6/2. Sua próxima adversária será a belga Elise Mertens, que eliminou a local Sloane Stephens, atual campeã do US Open, por 7/6 (10/8) e 6/2.

Ainda nesta quinta, a local Amanda Anisimova superou a croata Petra Martic por 6/4 e 6/3. A vencedora será a rival da ucraniana Elina Svitolina nas oitavas de final. O duelo entre as duas deveria ser disputado ainda na noite desta quinta, mas o mau tempo causou o adiamento para sexta-feira.

Também pelas oitavas, outra ucraniana, Lesya Tsurenko, superou a russa Ekaterina Makarova por 7/6 (7/5) e 6/2. A futura rival da tenista da Ucrânia sairá do duelo entre a romena Simona Halep, atual número 1 do mundo, e a australiana Ashleigh Barty. Este duelo também estava marcado para esta quinta. Mas foi reprogramado em razão da chuva.

Seria o segundo jogo do dia de Halep, que começou a quinta finalizando o duelo contra a também australiana Ajla Tomljanovic. A líder do ranking só precisou vencer dois games nesta quinta para selar a vitória em jogo interrompido na noite de quarta também pelo mau tempo.

NOVAK DJOKOVIC

As três partidas que estavam em disputa nesta noite de quinta foram adiadas para sexta, segundo informou a organização do torneio. Os duelos chegaram a ser retomados, mas duraram poucos minutos, quando a chuva voltou a cair e atrapalhar a programação.

Um dos favoritos ao título, o sérvio Novak Djokovic estava empatado com o búlgaro Grigor Dimitrov pelo placar de 2/6, 6/3 e 2/1. O suíço Stan Wawrinka liderava o placar contra o húngaro Marton Fucsovics por 2/1 no set inicial. E o confronto entre o croata Marin Cilic contra o russo Karen Khachanov tinha o primeiro na frente, por 7/6 (7/5), 3/6 e 1/1 (40/0).

Com o cancelamento dos jogos, o duelo entre o argentino Leonardo Mayer e o suíço Roger Federer, que nem chegou a ser iniciado, será disputado nesta sexta.