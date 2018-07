Kerber cai nas quartas de final, mas mantém nº 1 após queda de Halep

A alemã Angelique Kerber foi eliminada nas quartas de final do Torneio de Eastbourne nesta quinta-feira, na Inglaterra. Apesar da queda, a atual número 1 do mundo sustentou a liderança do ranking, por causa da queda da romena Simona Halep, que poderia desbancá-la na próxima atualização da lista da WTA.

As duas favoritas ao título na grama do torneio inglês, em preparação para Wimbledon, não resistiram à rodada dupla desta quinta. As principais cabeças de chave precisaram entrar em quadra duas vezes no mesmo dia devido aos atrasos na programação, causados pela chuva no início da semana.

Kerber começou o dia vencendo a espanhola Lara Arruabarrena Vecino por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em apenas 1h01min. Apesar da rápida vitória, a líder do ranking não conseguiu manter o ritmo no jogo seguinte, horas depois, contra a local Johanna Konta. A quinta cabeça de chave levou a melhor em sets diretos, com parciais de 6/3 e 6/4.

Konta sacou melhor ao longo de toda a partida e, mesmo sofrendo três quebras, não cedeu sets à favorita. Em fase irregular no circuito, Kerber anotou sete duplas faltas, converteu apenas 55% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço e acabou levando seis quebras de serviço. No fim, salvou um match point antes de ser eliminada, após 1h26min de confronto.

Antes de eliminar a principal favorita ao título, Konta iniciou a jornada batendo a letã Jelena Ostapenko, pelas oitavas de final. A tenista da casa despachou a campeã de Roland Garros em três sets, com parciais de 7/5, 3/6 e 6/4.

Já pelas quartas a romena Simona Halep perdeu as chances de despontar na liderança do ranking pela primeira vez ao ser eliminada pela dinamarquesa Caroline Wozniacki. A sexta cabeça de chave derrotou a segunda, de virada, por 5/7, 6/4 e 6/1. Halep precisava do título para desbancar Kerber na próxima atualização do ranking.

Na semifinal, Wozniacki vai encarar a vencedora do confronto entre a checa Barbora Strycova e a local Heather Watson, que é convidada da organização. Pelas oitavas, Watson eliminou a russa Anastasia Pavlyuchenkova por 6/4 e 6/3, enquanto Strycova venceu a norte-americana Lauren Davis por 7/5 e 6/2.

Outro confronto da semifinal terá Konta e outra tenista da República Checa. Karolina Pliskova, terceira cabeça de chave, venceu a experiente russa Svetlana Kuznetsova por 6/7(7/9), 6/2 e 6/4.

Mais cedo, em rodada dupla, Kuznetsova eliminar a francesa Kristina Mladenovic por 6/4, 2/6 e 6/3, enquanto Halep derrotara a búlgara Tsvetana Pironkova por 6/7 (6/8), 7/6 (7/4) e 7/5. Pliskova, por sua vez, bateu a chinesa Shuai Peng por 7/6 (7/3) e 6/4. Já Wozniacki despachara a russa Elena Vesnina por 6/1 e 6/2.

Ainda pela segunda rodada, a polonesa Agnieszka Radwanska se despediu de Eastbourne logo em estreia. Ela foi batida pela norte-americana Lauren Davis por 7/6 (7/1) e 6/1.