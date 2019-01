Kerber confirma favoritismo contra italiana e avança em Sydney; Muguruza abandona

A alemã Angelique Kerber confirmou o favoritismo e avançou às quartas de final do Torneio de Sydney nesta terça-feira. Segunda cabeça de chave da competição em quadras duras na Austrália, ela encarou a italiana Camila Giorgi pelas oitavas e levou a melhor por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/2.

Depois de um primeiro set complicado, a número 2 do mundo arrancou na segunda parcial e eliminou a 27.ª colocada do ranking em 1h47min. Agora, Kerber espera sua adversária nas quartas, que sairá do confronto entre a checa Petra Kvitova, quinta cabeça de chave, e a taiwanesa Su-Wei Hsieh.

Outra das favoritas que avançou às quartas nesta terça foi a holandesa Kiki Bertens. Sétima cabeça de chave, ela nem precisou entrar em quadra, já que sua adversária, a espanhola Garbiñe Muguruza, número 18 do mundo, sofreu com problemas gastrointestinais e precisou abandonar a competição.

As outras partidas do dia foram todas pela primeira rodada do torneio. Destaque para Kvitova, que estreou com vitória sobre a bielo-russa Aryna Sabalenka por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5, e para a norte-americana Sloane Stephens, quarta cabeça de chave, que eliminou a russa Ekaterina Alexandrova em três sets: 0/6, 7/6 (7/3) e 7/6 (7/3).

As australianas Ashleigh Barty e Priscilla Hon, a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich e Su-Wei Hsieh também venceram nesta terça pela primeira rodada. A chuva ainda impediu que fossem terminados os confrontos da porto-riquenha Monica Puig com a estoniana Anett Kontaveit e da belga Elise Mertens com a checa Katerina Siniakova.

HOBART

Também na Austrália, o Torneio de Hobart viveu nesta terça sua primeira rodada, e a principal favorita ao título já decepcionou. Cabeça de chave número 1, a francesa Caroline Garcia foi surpreendida pela norte-americana Sofia Kenin, que venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Número 56 do mundo, Kenin não teve trabalho para eliminar a 19.ª colocada do ranking em 1h13min e agora vai encarar a tunisiana Ons Jabeur, que passou na estreia pela romena Ana Bogdan.

Segunda e terceira cabeças de chave, respectivamente, a romena Mihaela Burzanescu e a chinesa Shuai Zhang também caíram nesta terça. Burzanescu perdeu para a suíça Belinda Bencic por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 7/5, enquanto Zhang foi derrotada pela russa Anna Blinkova, também em três sets, com parciais de 6/2, 0/6 e 6/2.

Quarta cabeça de chave, Maria Sakkari foi outra surpreendida ao cair para a polonesa Magda Linette. Desta forma, a francesa Alize Cornet (sexta cabeça de chave) e as belgas Kirsten Flipkens (sétima) e Alison van Uytvanck (oitava) foram as únicas que confirmaram o favoritismo e passaram pela estreia nesta terça.