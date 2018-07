Kerber derrota espanhola e encara Kvitova na semifinal em Stuttgart

Kerber teve menos trabalho que Kvitova para alcançar esta fase. Precisou somente de dois sets para superar a espanhola Carla Suárez Navarro, uma especialista em saibro, por 6/2 e 6/4. Com 35 bolas vencedoras, a alemã liquidou a sétima cabeça de chave em apenas 1h12min de duelo.

Kvitova, por sua vez, oscilou em quadra e só definiu sua vitória sobre a espanhola Garbiñe Muguruza no terceiro set. Ela abriu a partida fazendo 6/1, com visível superioridade em quadra. No entanto, perdeu ritmo na segunda parcial e Muguruza empatou o jogo com 6/3. No terceiro set, a tenista checa recuperou terreno e aplicou um contundente 6/0 na terceira cabeça de chave.

Neste sábado, Kerber e Kvitova vão se enfrentar pela oitava vez no circuito profissional. A checa leva ligeira vantagem, com quatro vitórias e três derrotas. Será a chance da alemã, vivendo sua melhor temporada da carreira, empatar o retrospecto - neste ano ela venceu o Aberto da Austrália.

A outra semifinal terá Radwanska e Laura Siegemund. A polonesa, principal favorita ao título, despachou a checa Karolina Pliskova sem maiores sustos. Sem nunca perder um set para a adversária (em seis jogos disputados), Radwanksa venceu por 6/2 e 7/6 (10/8). Siegemund avançou ao eliminar a experiente italiana Roberta Vinci por 6/1 e 6/4.