Kerber derrota Kvitova e lidera grupo no Masters da WTA

Assim como o outro jogo da chave, o duelo entre Kerber e Kvitova também foi definido em dois sets. A diferença é que a alemã ganhou 13 games e perdeu oito para assegurar o seu triunfo, enquanto a espanhola Garbiñe Muguruza triunfou em 13 de 22 games diante da também checa Lucie Safarova. Assim, Kerber lidera a chave com uma vantagem mínima.

O primeiro set da partida entre Kerber e Kvitova teve apenas dois break points, ambos convertidos pela alemã, no terceiro e sétimo games. Assim, ela fechou a primeira parcial em menos de meia hora por 6/2.

Já o segundo set foi bem mais equilibrado, com as tenistas oscilando. Kvitova, por exemplo, disparou quatro aces, mas também cometeu seis duplas faltas. E foi a checa quem liderou o placar no início da parcial, abrindo 3/0 com uma quebra de saque no segundo game.

Kerber reagiu ao converter break points no quinto e sétimo games, mas perdeu o seu serviço no sexto. E as jogadoras voltaram a trocar quebras de serviço no nono e décimo games. Assim, a definição da parcial seguiu para o tie-break, que foi vencido por Kerber.

O triunfo desta segunda-feira foi o terceiro da alemã em sete duelo com a checa, que levou o título do Masters da WTA em 2011. Depois disso, só Serena Williams venceu o torneio. A norte-americana é a número 1 do mundo, mas optou por não jogar neste ano em Cingapura e só voltará às quadras na próxima temporada.

O Masters da WTA prossegue nesta terça-feira com a segunda rodada do Grupo Vermelho. A polonesa Agnieszka Radwanska vai duelar com a italiana Flavia Pennetta e a romena Simona Halep medirá forças com a russa Maria Sharapova em duelo que vale a liderança da chave, pois elas venceram na estreia.