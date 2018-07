Kerber e Halep decidem título do Torneio de Doha

DOHA - O título do Torneio de Doha ficará entre a alemã Angelique Kerber, atual número nove do mundo, e a romena Simona Halep, 10.ª colocada do ranking. As duas tenistas garantiram vaga na final ao vencerem seus jogos neste sábado. Halep foi quem mais surpreendeu, ao eliminar na semifinal a polonesa Agnieszka Radwanska, segunda cabeça de chave e tenista mais bem ranqueada desde as quartas de final da competição.

Halep não tomou conhecimento do favoritismo da rival e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2. A romena, de 23 anos, vem se destacando no circuito desde a metade da temporada passada. Ela encerrou o jejum de títulos em junho e obteve seis troféus em sequência. Acabou levando o prêmio da WTA por ter apresentado a maior evolução de 2013.

Neste domingo, Halep vai tentar buscar seu 7.º título no circuito profissional, e o primeiro do ano. Para tanto, precisará superar Angelique Kerber, que também superou rival mais bem ranqueada que ela neste sábado. Ela bateu a sérvia Jelena Jankovic, ex-número 1 do mundo, por 6/1 e 7/6 (8/6).

Também em ascensão na WTA, Kerber sonha com seu quarto título da carreira. O retrospecto, contudo, não é favorável à alemã. No único confronto com Halep, ela foi derrotada, ainda no ano de 2009.