Kerber e Halep vão à semifinal em Cincinnati; Radwanska é eliminada

As tenistas favoritas no Torneio de Cincinnati não deram chances à zebra nesta sexta-feira. A romena Simona Halep e a espanhola Garbiñe Muguruza venceram seus jogos em sets diretos, enquanto a alemã Angelique Kerber, cabeça de chave mais bem ranqueada da competição, até precisou do terceiro set, mas aplicou um "pneu" na parcial final contra a espanhola Carla Suárez Navarro.

No duelo que reuniu duas das principais favoritas ao título, Halep deu poucas chances à polonesa Agnieszka Radwanska e venceu por 7/5 e 6/1, pelas quartas de final. Muguruza teve menos trabalho contra a húngara Timea Babos. Venceu por 6/4 e 6/3 e também se garantiu na semifinal.

Já Kerber, atual número dois do mundo, suou contra Suárez Navarro mas sacramentou a vitória com uma bela virada, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/0. Com o resultado, a tenista da Alemanha ficou a apenas duas vitórias da liderança do ranking da WTA. Ela precisa chegar ao título em Cincinnati para desbancar a norte-americana Serena Williams.

Para tanto, terá um grande desafio contra a embalada Halep. A romena faturou nesta sexta sua 13ª vitória consecutiva no circuito. Sem perder desde Wimbledon, ela foi campeã em Bucareste e Montreal nas últimas semanas - não disputou a Olimpíada do Rio de Janeiro por temor ao vírus da zika.

No retrospecto entre as duas tenistas, Halep leva vantagem, com quatro vitórias e apenas duas derrotas. A romena venceu o último confronto, em Montreal. Mas Kerber venceu as outras duas partidas disputadas neste ano.

A outra semifinal terá Muguruza, atual campeã de Roland Garros, e a checa Karolina Pliskova, que avançou ao despachar a experiente russa Svetlana Kuznetsova por 6/3, 4/6 e 6/2.