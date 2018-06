Kerber e Halep vencem fácil e se enfrentam nas semifinais do Aberto da Austrália

A alemã Angelique Kerber e a romena Simona Halep vão se enfrentar em uma das semifinais da chave feminina do Aberto da Austrália. Nesta quarta-feira, elas avançaram no Grand Slam disputado em quadras duras em Melbourne e agora vão duelar por uma vaga na decisão.

+ Serena Williams anuncia volta oficial às quadras em duelo da Fed Cup em fevereiro

+ Após abandono, Nadal critica circuito: 'Não sei se estão pensando na nossa saúde'

Número 16 do mundo, Kerber foi a primeira a entrar em quadra e a que conseguiu a vitória mais tranquila. Única campeã de Grand Slam ainda viva no evento, a alemã massacrou a norte-americana Madison Keys, a 20ª colocada no ranking da WTA, por 6/1 e 6/2, em apenas 51 minutos.

O triunfo confirmou o excelente retrospecto de Kerber diante da tenista dos Estados Unidos, com sete vitórias em oito duelos. Além disso, amplia o ótimo começo de temporada da alemã, que não perdeu jogos de simples na Copa Hopman e faturou o título do Torneio de Sydney na preparação para o Aberto da Austrália.

Kerber foi campeã em Melbourne em 2016 e passa a somar seis semifinais em eventos do Grand Slam. Agora, então, ela vai se encontrar com Halep, a número 1 do mundo, que derrotou a checa Karolina Pliskova, a sexta colocada no ranking, por 6/3 e 6/2, em 1 hora e 11 minutos.

A vitória desta quarta foi a sexta de Halep em sete duelos com a Pliskova e assegurou a sua primeira classificação às semifinais do Aberto da Austrália. Ainda em busca de seu primeiro título de um dos torneios do Grand Slam, a romena já havia atingido esse estágio em outras quatro oportunidades neste tipo de evento.

Para assegurar o seu triunfo, Halep conseguiu uma virada incrível diante de Pliskova no primeiro set. A checa abriu 3/0, mas viu a romena ganhar nove games consecutivos. Assim, fechou a parcial inicial em 6/3 e largou em vantagem de 3/0 no segundo set, que terminou com o seu triunfo por 6/2.

O duelo entre Halep e Kerber nas semifinais do Aberto da Austrália será um tira-teima, pois o confronto direto está empatado em 4 a 4. A outra semifinal da chave feminina do Aberto da Austrália já havia sido definida e envolverá a belga Elise Mertens e a dinamarquesa Caroline Wozniacki.