Kerber e Kvitova vencem na estreia no Torneio de Tóquio

Para triunfar, Kerber se aproveitou do excesso de erros da tenista espanhola, que cometeu cinco duplas faltas na partida. Agora, ela vai enfrentar a vencedora da partida entre a ucraniana Elina Svitolina e a sérvia Ana Ivanovic, número 16 do mundo, que nesta segunda-feira passou fácil pela alemã Annika Beck, 58ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com um duplo 6/1. Curiosamente, Ivanovic perdeu o primeiro game de cada parcial, mas depois venceu seis seguidos para triunfar.

Também pela segunda rodada do Torneio de Tóquio, a checa Petra Kvitova teve dificuldades, mas conseguiu passar pela líder do ranking juvenil do tênis. A número 11 do mundo venceu a suíça Belinda Bencic, de apenas 16 anos, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, em 1 hora e 21 minutos.

A próxima oponente de Kvitova em Tóquio ainda está indefinida. Nas oitavas de final, ela vai encarar a vencedora da partida entre a norte-americana Madison Keys, número 43 do mundo, que derrotou a espanhola Carla Suarez Navarro, 14ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1 (5/7, 7/5 e 6/2), e a chinesa Shuai Peng, que venceu a japonesa Risa Ozaki por 2 a 0 (6/2 e 6/1).

Número 12 do mundo, a italiana Roberta Vinci foi eliminada na segunda rodada do Torneio de Tóquio ao perder para a checa Lucie Safarova, 35ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4.

Ainda pela primeira rodada do Torneio de Tóquio, a romena Simona Halep, número 18 do mundo, avançou com o abandono da russa Anastasia Pavlyuchenkova, 29ª colocada no ranking da WTA, quando liderava o jogo por 3/6, 7/6 (7/5) e 3/0. Sua próxima adversária será a alemã Andrea Petkovic, número 50 do mundo, que derrotou a russa Elena Vesnina (4/6, 7/6 e 6/4).

A eslovaca Magdalena Rybarikova, a canadense Aleksandra Wozniak, as japonesas Kimiko Date-Krumm, Misaki Doi e Ayumi Morita, a italiana Flavia Pennetta, a australiana Casey Dellacqua e a canadense Eugenie Bouchard também venceram e se classificaram para a segunda rodada do Torneio de Tóquio.