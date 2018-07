Kerber e Muguruza estreiam com vitória no Torneio de Stuttgart Atual campeã do Torneio de Stuttgart, a alemã Angelique Kerber sofreu para buscar sua primeira vitória na edição 2016 da competição alemã, nesta quarta-feira. Diante de sua torcida, a número três do mundo precisou mostrar poder de superação para vencer de virada a compatriota Annika Beck por 4/6, 6/3 e 6/1, em 2h10min.