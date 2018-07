Kerber e Muguruza vencem na estreia em Miami; Venus dá adeus

O dia de disputas da chave feminina de simples do Torneio de Miami teve tenistas de destaque confirmando favoritismo, mas também contou com várias outras decepcionando em suas estreias. Entre as que abriram campanha com vitória estiveram a alemã Angelique Kerber e a espanhola Garbiñe Muguruza, respectivas segunda e quarta cabeças de chave. A primeira delas arrasou a checa Barbora Strycova por duplo 6/1, enquanto Muguruza sofreu para passar pela eslovaca Dominika Cibulkova por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (3/7), 6/3 e 7/5.

Com o triunfo arrasador em jogo válido já pela segunda rodada, Kerber se credenciou para enfrentar na terceira fase a holandesa Kiki Bertens, que em outro jogo do dia superou a russa Anastasia Pavlyuchenkova por 2 sets a 1, com 6/1, 4/6 e 6/1. Já Muguruza medirá forças na terceira rodada com a norte-americana Nicole Gibbs, que eliminou a francesa Kristina Mladenovic com parciais de 6/2 e 6/4.

Outra cabeça de chave que estreou com vitória na segunda rodada nesta sexta em Miami foi a italiana Roberta Vinci. Nona pré-classificada, ela derrotou a checa Lucie Hradecka por 2 sets a 1, de virada, com 1/6, 6/4 e 7/6 (7/5). Assim, ela medirá forças na terceira fase contra a norte-americana Madison Keys, que eliminou a belga Kirsten Flipkens por 6/4 e 6/2.

VENUS DECEPCIONA

Já entre as tenistas que decepcionaram na estreia nesta sexta esteve Venus Williams, décima cabeça de chave. Ex-líder do ranking mundial e atual 13ª colocada da WTA, a norte-americana acabou batida pela russa Elena Vesnina, que chegou a humilhar a estrela da casa ao aplicar um "pneu" (6/0) no primeiro set, antes de cair por 6/7 (5/7) no segundo e depois fechar o terceiro em 6/2.

Essa foi a quarta eliminação em estreias de Venus na temporada, sendo que este é apenas o seu quinto torneio no ano. Vesnina, por sua vez, assim foi à terceira rodada e terá pela frente agora a britânica Johanna Konta, que superou a montenegrina Danka Kovinic por 6/4 e 6/2 em outro duelo do dia.

Outras duas tenistas que decepcionaram na estreia foram a espanhola Carla Suárez Navarro e a suíça Belinda Bencic, respectivas sexta e sétima cabeças de chave. A primeira delas caiu por 6/4 e 6/2 diante da norte-americana Coco Vandeweghe. Já Bencic abandonou o jogo que travava com a checa Kristyna Pliskova quando perdia o primeiro set por 4/1.

Assim, Vandeweghe terá pela frente na terceira rodada a romena Monica Niculescu, que despachou a chinesa Shuai Peng com parciais de 6/1, 3/6 e 6/0. Já Pliskova pegará a também romena Irina-Camelia Begu, que superou a alemã Sabine Lisicki com 6/4, 1/6 e 7/6 (7/2).

A italiana Sara Errani, por sua vez, fez feio na estreia como 14ª cabeça de chave ao ser arrasada pela japonesa Naomi Osaka por 6/1 e 6/3. E a sua próxima rival na terceira rodada será outra surpresa, a húngara Timea Babos, que passou pela checa Karolina Pliskova, 17ª pré-classificada, com 5/7, 6/2 e 7/6 (7/0).

Para completar o grupo de favoritas eliminadas, a sérvia Jelena Jankovic, ex-líder do ranking mundial e 18ª cabeça de chave, desistiu do jogo que travava com a polonesa Magda Linette quando perdia o primeiro set por 1/0, logo no início.