Kerber e Pliskova vencem e farão final do Torneio de Birmingham O Torneio de Birmingham conheceu neste sábado suas duas finalistas. A checa Karolina Pliskova confirmou seu favoritismo diante da francesa Kristina Mladenovic por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (8/6), assim como a alemã Angelique Kerber, que levou a melhor no duelo com sua compatriota Sabine Lisicki com duplo 6/3. Com as vitórias, as duas se enfrentarão na grande decisão deste domingo.