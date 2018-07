Kerber e Radwanska são eliminadas na estreia no Torneio de Doha

Duas das principais favoritas em Doha, a alemã Angelique Kerber e a polonesa Agnieszka Radwanska decepcionaram nesta quinta-feira ao serem eliminadas logo na estreia na competição do Catar. Exibindo melhor tênis, a eslovaca Dominika Cibulkova venceu e já está na semifinal.

Atual número dois do mundo - perdeu a liderança ao fim do Aberto da Austrália -, Kerber foi surpreendida pela russa Darya Kasatkina. A favorita chegou a aplicar um "pneu" na rival de apenas 19 anos, atual 32ª colocada do ranking, mas acabou cedendo a vitória em três sets, com parciais de 6/4, 0/6 e 6/4. Nas quartas de final, Kasatkina vai enfrentar a porto-riquenha Monica Puig, campeã olímpica no Rio-2016.

Radwanska, por sua vez, caiu diante de uma rival mais experiente. A atual número seis do mundo foi batida pela ex-número 1 Caroline Wozniacki, da Dinamarca, pelo placar de 7/5 e 6/3. A próxima adversária da ex-líder do ranking será a norte-americana Lauren Davis, que venceu a russa Elena Vesnina por 7/5 e 6/2.

Enquanto elas celebram a vaga nas quartas, Dominika Cibulkova já vislumbra a semifinal. Ela foi a única a conseguir jogar sua partida de quartas por causa da chuva, que voltou a atrapalhar a programação do torneio catariano. Para se garantir na semi, a terceira cabeça de chave em Doha derrotou a australiana Samantha Stosur por 7/5 e 6/4 - mais cedo, a tenista da Austrália bateu a checa Barbora Strycova por 6/3, 3/6 e 6/4.

A próxima adversária de Cibulkova sairá do duelo entre a checa Karolina Pliskova e a chinesa Shuai Zhang, algoz da espanhola Garbiñe Muguruza. Pliskova enfrentará a chinesa depois de eliminar a francesa Caroline Garcia por 7/5 e 6/4, nesta quinta-feira.