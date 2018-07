Kerber e Venus vencem de virada e avançam na estreia em Hong Kong Se a espanhola Garbiñe Muguruza desistiu de jogar o Torneio de Hong Kong antes do seu início por causa de uma lesão no tornozelo, as principais candidatas ao título não decepcionaram nesta terça-feira e se classificaram para as oitavas de final da competição, realizada em quadras duras.