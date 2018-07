Kerber e Venus vencem fácil e avançam às quartas de final em Hong Kong

Assim, além de avançar em Hong Kong, ela manteve as esperanças de se classificar para o Masters da WTA, que reúne as oito melhores tenistas do ano, se aproveitando do seu bom fim de temporada, em que foi campeã do Torneio de Wuhan, na China, recentemente.

A próxima adversária de Venus está definida e vai ser a francesa Alize Cornet. Nesta quinta-feira, a número 43 do mundo avançou em Hong Kong ao bater a casaque Yaroslava Shvedova, 85ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (4/7), 6/3 e 6/4.

Já Kerber, a número 9 do mundo, derrotou a japonesa Kurumi Nara, 82ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com um duplo 6/2, em 1 hora e 15 minutos. A alemã salvou os sete break points que a tenista asiática teve e aproveitou quatro de 13 para triunfar. Agora ela vai enfrentar a Caroline Garcia (35ª), que bateu a russa Anastasiya Komardina (234ª) por 6/0 e 6/2.