Kerber e Wozniacki vencem e avançam no Torneio de Indian Wells

INDIAN WELLS - A alemã Angelique Kerber e a dinamarquesa Caroline Wozniacki venceram suas partidas nesta segunda-feira e garantiram vaga nas oitavas de final do Torneio de Indian Wells. Cabeça de chave número 4, Kerber passou pela belga Yanina Wickmayer por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (7/4). Já a ex-número 1 do mundo Wozniacki derrotou a russa Elena Vesnina também em dois sets: 6/2 e 6/1.

Sexta melhor tenista do mundo, Kerber começou atropelando Wickmayer, quebrou o serviço da adversária três vezes e fechou o primeiro set. Depois, encontrou mais dificuldade, mas conseguiu impor seu jogo no tie-break para confirmar a vitória. Nas oitavas, ela enfrentará a espanhola Garbine Muguruza, que passou pela eslovaca Magdalena Rybarikova com facilidade, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0.

Se Kerber não teve trabalho no primeiro set, Wozniacki foi superior e atropelou Vesnina nas duas parciais. No total foram cinco quebras de saque para a dinamarquesa, que enfrentará nas oitavas de final a russa Nadia Petrova, cabeça de chave número 10, que bateu a alemã Julia Goerges por 2 a 0, com 6/1 e 6/2.

No outro jogo da chave feminina já encerrado nesta segunda, mais uma vitória de uma cabeça de chave. Sétima favorita do torneio, Samantha Stosur teve trabalho, mas bateu a chinesa Shuai Peng por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/2. Agora, a australiana terá pela frente a vencedora do duelo entre Ana Ivanovic e Mona Barthel por uma vaga nas quartas de final.