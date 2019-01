Kerber e Zverev vencem mais uma e levam Alemanha à final da Copa Hopman

Angelique Kerber e Alexander Zverev levaram novamente a Alemanha à final da Copa Hopman. Nesta sexta-feira, a dupla venceu seus dois jogos de simples em Perth, na Austrália, e desbancou a equipe da casa, se credenciando para jogar mais uma decisão, novamente contra a Suíça, de Roger Federer e Belinda Bencic.

Atual número dois do mundo, Kerber superou Ashley Barty por 2 sets a 0, com duplo 6/4. Na sequência, o quarto colocado do ranking da ATP também confirmou o favoritismo e derrotou Matthew Ebden por 6/4 e 6/3. No duelo das duplas mistas, os anfitriões levaram a melhor, por 4/0 e 4/3 (4/1).

A derrota, contudo, não alterou o panorama do confronto, vencido pelos alemães por 2 a 1. Com o resultado, a equipe da Alemanha garantiu o primeiro lugar no Grupo A e avançou à final, marcada para este sábado.

A decisão terá sabor de revanche para Kerber e Zverev porque, no ano passado, eles foram batidos pelos mesmos suíços na final. Federer, que ainda não perdeu em jogos de simples nesta edição, e Bencic tentam o bicampeonato.

Fora da briga pela vaga na final, Espanha e França também entraram em quadra nesta sexta. E os espanhóis levaram a melhor, por 2 a 1. Garbiñe Muguruza venceu a primeira partida do dia, ao superar Alize Cornet por 6/1 e 6/3, mas deixou o jogo com uma lesão na coxa esquerda.

Por isso, ela não entrou em quadra para a partida de duplas. A juvenil americana Whitney Osuigwe foi sua substituta ao lado de David Ferrer. Ambos perderam para Cornet e Lucas Pouille por duplo 4/2. Antes, Ferrer vencera o mesmo Pouille por 6/4, 6/7 (5/7) e 7/6 (7/2).