Kerber elimina Lisicki em estreia no Torneio de Doha Embalada pelo título do Torneio de Paris, no domingo, a alemã Angelique Kerber estreou com uma boa vitória em Doha, nesta terça-feira. Ela superou a compatriota Sabine Lisicki, nona cabeça de chave, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/1, em 2h11min de partida. Sua próxima adversária será a búlgara Tsvetana Pironkova.