Kerber elimina mais uma russa e avança à semifinal em Stuttgart

Além de vencer a segunda Top 10 seguida, Kerber faturou sua nona vitória consecutiva, pois vem embalada da conquista do Torneio de Charleston, na semana passada. Na sequência, a atual número 14 do mundo terá pela frente uma rival de menor expressão. A norte-americana Madison Brengle, de 25 anos, ocupa a 43ª colocação do ranking e não tem títulos da WTA no currículo.

Em Stuttgart, Brengle já venceu tenistas experientes como a checa Petra Kvitova, na segunda rodada. Nesta sexta, ela eliminou a jovem francesa Caroline Garcia por 3/6, 6/3 e 6/3. Garcia, de apenas 21 anos, vinha de triunfos importantes, sobre a ex-número 1 Ana Ivanovic.

A outra semifinal terá duas das principais favoritas ao título: a dinamarquesa Caroline Wozniacki e a romena Simona Halep. A tenista da Romênia, segunda cabeça de chave no torneio alemão, voltará a figurar na vice-liderança do ranking da WTA em razão da queda precoce de Maria Sharapova.