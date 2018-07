Kerber leva 'pneu' e perde para estoniana na estreia em Roma

A alemã Angelique Kerber segue sem brilhar na temporada 2017 do tênis. Nesta quarta-feira, a número 1 do mundo caiu logo na sua partida de estreia no Torneio de Roma ao perder para a estoniana Anett Kontaveit, a 68ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0, em apenas 56 minutos.

Finalista de três torneios do Grand Slam em 2016, com dois títulos conquistados, Kerber ainda não conseguiu repetir neste ano esse desempenho, ainda que tenha recuperado a condição de líder do ranking. E a sua última decepção foi agora em Roma.

Kontaveit, de 21 anos, iniciou o evento italiano ainda no qualifying, mas a vitória desta quarta-feira confirma a sua ascensão nesta temporada. A estoniana alcançou a sua primeira final de um evento da WTA em Biel, na Suíça, e também venceu pela primeira vez uma Top 10 ao passar pela espanhola Garbiñe Muguruza em Stuttgart, no torneio que atingiu as quartas de final.

Agora, em Roma, superou a número 1 do mundo, que cometeu 22 erros não-forçados e disparou apenas sete winners na partida desta quarta-feira. Já Kontaveit, que fez seis aces, chegou a estar perdendo por 4/2 no primeiro set, mas depois venceu dez games seguidos, assegurando o triunfo com 32 winners e 18 erros não-forçados, além de um aproveitamento de 73% nos pontos disputados no seu primeiro serviço e cinco de oito break points convertidos. Nas oitavas de final, a estoniana terá pela frente a croata Mirjana Lucic-Baroni.

Em apenas 57 minutos, a checa Karolina Pliskova, a número 3 do mundo, superou a norte-americana Lauren Davis, a 27ª colocada no ranking, por duplo 6/1, tendo convertido cinco de 13 break points e se safado nas três oportunidades em que o seu saque esteve ameaçado.

Número 4 do mundo, a romena Simona Halep superou a alemã Laura Siegemund, 32ª colocada no ranking, por duplo 6/4. Sua rival nas oitavas de final vai ser a russa Anastasia Pavlyuchenkova, a número 17 do mundo, que derrotou a letã Anastasija Sevastova (18ª) por 7/6 e 6/2;.

A ucraniana Elina Svitolina, a número 11 do mundo, superou a francesa Alize Cornet (42ª) por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (11/9). Nas oitavas de final, ela vai encarar a alemã Mona Barthel (60ª), que venceu a chinesa Qiang Wang (6/3 e 6/4).

A holandesa Kiki Bertens, número 20 do mundo, bateu a norte-americana Catherine Bellis (53ª) por 6/4 e 6/0. A australiana Daria Gavrilova (33ª) venceu a francesa Caroline Garcia (7/5, 3/6 e 6/3) e será a adversária da russa Svetlana Kuznetsova nas oitavas de final. Já a alemã Julia Goerges superou de virada - 2/6 7/6 e 6/1 - a sérvia Jelena Jankovic.