Kerber perde de australiana e cai nas quartas em Hong Kong

Ainda em busca do seu primeiro título como número 1 do mundo, a alemã Angelique Kerber se despediu do Torneio de Hong Kong nesta sexta-feira. A líder do ranking foi eliminada nas quartas de final ao ser batida pela australiana Daria Gavrilova, 38ª do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1.

Apesar da derrota nesta fase, Kerber fez na competição chinesa sua melhor campanha desde o título do US Open. Em suas duas competições depois do título em Nova York, ela fora eliminada ainda nas oitavas de final.

Nesta sexta, a tenista da Alemanha oscilou no saque e pagou caro pelos vacilos. Foram seis duplas faltas e seis quebras de serviço sofridas diante de Gavrilova, que soube aproveitar suas chances para definir o jogo em apenas dois sets, em 1h14min.

Em busca da vaga na semifinal, Gavrilova vai enfrentar a francesa Kristina Mladenovic, que avançou na chave ao despachar a norte-americana Bethanie Mattek-Sands por 3/6, 6/3 e 7/6 (7/3).

A outra semifinal terá um confronto de ex-líderes do ranking. A atual campeã em Hong Kong, a sérvia Jelena Jankovic, vai duelar com a dinamarquesa Caroline Wozniacki. Para chegar ao confronto, Jankovic superou a francesa Alize Cornet por 3/6, 6/4 e 6/2, enquanto Wozniacki bateu a local Wang Qiang por 6/3 e 7/5.

Jankovic e Wozniacki estão empatadas no retrospecto direto, com cinco vitórias para cada tenista. Elas não se enfrentam há mais de dois anos no circuito profissional.