Kerber perde de rival russa em estreia no Torneio de Zhuhai

Ex-número 1 do mundo, a tenista alemã Angelique Kerber estreou com derrota no Torneio de Zhuhai, na China. Ela foi superada pela russa Anastasia Pavlyuchenkova pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/2, pelo Grupo D, da competição disputada sobre piso duro.

+ Campeã do Masters, Wozniacki sobe para 3º no ranking da WTA

+ Martina Hingis vai se aposentar pela 3ª vez após o Masters da WTA

Pavlyuchenkova, 14ª do ranking, levou a melhor sobre a 19ª por exibir maior pressão no saque da rival. Foram 11 chances de quebra ao longo da partida, sendo que Kerber só salvou seis oportunidades e acabou sofrendo cinco quebras em 1h54min de jogo. A alemã ainda obteve três quebras, mas não foi o suficiente para desbancar a adversária da Rússia.

Com a vitória, Pavlyuchenkova despontou na liderança do Grupo D da competição, disputada em formato "round robin". A chave tem ainda a australiana Ashleigh Barty, que deve estrear nesta quarta.

O torneio chinês conta com 12 tenistas divididas em quatro grupos. São as atletas mais bem ranqueadas depois daquelas oito melhores que disputaram o Masters da WTA, em Cingapura, na semana passada.

Pelo Grupo A, também nesta terça, a alemã Julia Görges bateu a eslovaca Magdalena Rybarikova por 6/1 e 7/6 (7/5). A outra integrante da chave é a francesa Kristina Mladenovic.

E, pelo Grupo B, a norte-americana CoCo Vandeweghe levou a melhor sobre a chinesa Shuai Peng, convidada da organização, pelo placar de 3/6, 6/3 e 6/2. A chave é completada pela russa Elena Vesnina.

O outro grupo da competição, o "C", só estreará nesta quarta. Fazem parte da chave a norte-americana Sloane Stephens, campeã do US Open, a checa Barbora Strycova e a letã Anastasija Sevastova. Somente a primeira colocada de cada grupo avançará às semifinais do torneio chinês.