Kerber reage, bate Wozniacki e vai à final em Eastbourne

A alemã Angelique Kerber venceu a dinamarquesa Caroline Wozniacki por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 7/6 (7/3) e 6/3, nesta sexta-feira, e garantiu vaga na final do Torneio de Eastbourne, que serve de preparação para Wimbledon, Grand Slam marcado para começar na próxima segunda.

Vice-campeã da competição inglesa em 2012, Kerber enfrentará na decisão a norte-americana Madison Keys, que na outra semifinal desta sexta arrasou a britânica Heather Watson por 6/3 e 6/1. A tenista dos Estados Unidos, que com 19 anos é a mais jovem jogadora do Top 50 do ranking mundial, jogará em Eastbourne a sua primeira final no circuito da WTA depois de ter sido eliminada nas semifinais deste torneio por três vezes.

Quinta cabeça de chave e favorita ao título na decisão deste sábado, Kerber precisou de duas horas e 39 minutos para superar Wozniacki, campeã em Eastbourne em 2009. A dinamarquesa começou melhor o duelo desta sexta. Sem ter o saque quebrado por nenhuma vez na parcial, ela aproveitou um de sete break points cedidos pela rival para abrir vantagem e depois fechar em 6/3.

No segundo set, cada tenista obteve uma quebra de saque e a disputa foi ao tie-break, no qual desta vez a alemã foi superior para fazer 7/3. Já a terceira parcial foi marcada pela instabilidade das duas jogadoras com o serviço na mão. Wozniacki chegou a conseguir duas quebras, mas Kerber converteu quatro de oito break points para assegurar o 6/3 que liquidou o confronto.

NA HOLANDA

As finalistas do Torneio de Hertogenbosch, na Holanda, também foram definidas nesta sexta-feira. A chinesa Zi Zheng garantiu vaga na sua primeira decisão no circuito da WTA em dois anos e meio ao derrotar a eslovaca Magdalena Rybarikova por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3.

A rival da tenista oriental na luta pelo título será a norte-americana Coco Vandeweghe, que na outra semifinal superou a checa Klara Koukalova, oitava cabeça de chave, por 6/4 e 6/2.