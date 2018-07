Kerber se torna número 2 do mundo após título em Melbourne

O ranking da WTA tem uma nova segunda colocada. Campeã do Aberto da Austrália no último sábado, quando derrotou a norte-americana Serena Williams na decisão em Melbourne, a alemã Angelique Kerber ascendeu quatro posições e agora está na vice-liderança, com 5.700 pontos.

A ascensão de Kerber se deu também pela péssima campanha da alemã no Aberto da Austrália de 2015, quando a alemã foi eliminada logo na primeira rodada. Assim, ela só tinha dez pontos a defender e somou 2 mil com a conquista do seu primeiro título de um dos torneios do Grand Slam.

Derrotada na decisão, Serena não conseguiu defender o título conquistado em 2015, mas ainda assim segue folgada na liderança do ranking, com 9.245 pontos. Ela e Kerber são seguidas pela romena Simona Halep, que decepcionou no Aberto da Austrália e caiu para o terceiro lugar, com 5.545 pontos, após ser eliminada na primeira rodada.

Semifinalista em Melbourne, a polonesa Agnieszka Radwanska continua na quarta posição, com 5.210 pontos, agora à frente da espanhola Garbiñe Muguruza, que caiu da terceira para a quinta colocação após parar em seu terceiro compromisso no Aberto da Austrália.

A russa Maria Sharapova, por sua vez, caiu para a sexta posição depois de ser eliminada nas quartas de final do Aberto da Austrália e deixou o Top 5. Ela é seguida pela já aposentada Flavia Pennetta - mesmo afastada das quadras, a italiana ascendeu uma posição em razão do descarte de pontos de outras tenistas.

A espanhola Carla Suárez Navarro voltou ao Top 10 após avançar até as quartas de final em Melbourne, subindo para a oitava posição. E a lista das dez primeiras colocadas do ranking é completada por duas tenistas checas, Petra Kvitova e Lucie Safarova, que caíram na lista após realizarem campanhas ruins no Aberto da Austrália - pararam na segunda e na terceira rodada, respectivamente.

Quem, aliás, deixou o Top 10 foi a norte-americana Venus Williams, que foi eliminada logo na sua estreia em Melbourne e agora está em 12º lugar no ranking, logo atrás da suíça Belinda Bencic.

Única tenista brasileira entre as 100 melhores do mundo, Teliana Pereira caiu na primeira rodada do Aberto da Austrália e ainda não venceu em 2016, mas mesmo assim ganhou duas posições no ranking e agora é a número 44 do mundo.

Confira a classificação atualizada do ranking da WTA:

1) Serena Williams (EUA), 9.245 pontos

2) Angelique Kerber (ALE), 5.700

3) Simona Halep (ROM), 5.545

4) Agnieszka Radwanska (POL), 5.210

5) Garbiñe Muguruza (ESP), 4.991

6) Maria Sharapova (RUS), 3.672

7) Flavia Pennetta (ITA), 3.611

8) Carla Suárez Navarro (ESP), 3.595

9) Petra Kvitova (RCH), 3.582

10) Lucie Safarova (RCH), 3.580

11) Belinda Bencic (SUI), 3.260

12) Venus Williams (EUA), 3.091

13) Karolina Pliskova (RCH), 3.090

14) Victoria Azarenka (BLR), 2.935

15) Timea Bacsinszky (SUI), 2.894

16) Roberta Vinci (ITA), 2.885

17) Svetlana Kuznetsova (RUS), 2.535

18) Caroline Wozniacki (DIN), 2.511

19) Jelena Jankovic (SER), 2.505

20) Ana Ivanovic (SER), 2.461

44) Teliana Pereira (BRA), 1.122