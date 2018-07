Kerber sobe duas posições no ranking após ser campeã

A ascensão de Angelique Kerber foi a principal novidade na atualização desta segunda-feira do ranking da WTA. A alemã subiu duas posições e agora está na 14ª colocação, com 2.865 pontos, depois de conquistar o título do Torneio de Charleston, nos Estados Unidos, no último fim de semana.

Essa ascensão, aliás, foi a primeira mudança da lista da WTA, que não teve alterações no Top 10. Assim, a norte-americana Serena Williams continua soberana em primeiro lugar, seguida pela russa Maria Sharapova, pela romena Simona Halep, pela checa Petra Kvitova, pela dinamarquesa Caroline Wozniacki e pela sérvia Ana Ivanovic, a sexta colocada.

Derrotada na segunda rodada em Charleston, a canadense Eugenie Bouchard está em sétimo lugar, enquanto a russa Ekaterina Makarova, que nem entrou em quadra na terceira rodada por causa de problemas gastrointestinais, é a oitava.

Semifinalista do Torneio de Katowice, a polonesa Agnieszka Radwanska está na nona posição no ranking, seguida da espanhola Carla Suárez Navarro. Vice-campeã em Charleston, a norte-americana Madison Keys subiu três postos e agora está em 17º lugar. Já a eslovaca Anna Karolina Schmiedlova ascendeu 21 posições e se tornou a número 46 do mundo após ser campeã do Torneio de Katowice.

Melhor tenista do Brasil no ranking da WTA, Teliana Pereira subiu do 162º para o 130º lugar depois de conquistar o título do Challenger de Medellín no último fim de semana.

Confira o ranking da WTA:

1.ª - Serena Williams (EUA) - 9.981 pontos

2.ª - Maria Sharapova (RUS) - 7.890

3.ª - Simona Halep (ROM) - 7.571

4.ª - Petra Kvitova (RCH) - 6.060

5.ª - Caroline Wozniacki (DIN) - 4.675

6.ª - Ana Ivanovic (SER) - 4.200

7.ª - Eugenie Bouchard (CAN) - 4.122

8.ª - Ekaterina Makarova (RUS) - 3.420

9.ª - Agnieszka Radwanska (POL) - 3.385

10.ª - Carla Suarez Navarro (ESP) - 3.335

11.ª - Andrea Petkovic (ALE) - 3.260

12.ª - Karolina Pliskova (RCH) - 2.880

13.ª - Lucie Safarova (RCH) - 2.870

14.ª - Angelique Kerber (ALE) - 2.865

15.ª - Sara Errani (ITA) - 2.805

16.ª - Venus Williams (EUA) - 2.591

17.ª - Madison Keys (EUA) - 2.325

18.ª - Jelena Jankovic (SER) - 2.295

19.ª - Sabine Lisicki (ALE) - 2.127

20.ª - Garbiñe Muguruza (ESP) - 2.125

----------------------------

130.ª - Teliana Pereira (BRA) - 426

190.ª - Beatriz Haddad Maia (BRA) - 269