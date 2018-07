Kerber bate Azarenka e faz semifinal com surpresa britânica

As semifinais da chave feminina do Aberto da Austrália estão definidas e uma delas será disputada entre a alemã Angelique Kerber e a britânica Johanna Konta. Nesta quarta-feira, elas superaram a bielo-russa Victoria Azarenka e a chinesa Shuai Zhang, respectivamente, em sets diretos e agora vão se enfrentar nesta quinta-feira, em busca de uma vaga na decisão.

Número 6 do mundo, Kerber venceu cinco games consecutivos na segunda parcial e salvou cinco sets points para derrotar a bielo-russa Victoria Azarenka, 16ª colocada no ranking da WTA e dona de dois títulos do Aberto da Austrália, por 6/3 e 7/5, em 1 hora e 45 minutos

Kerber assegurou o seu triunfo no 12º game do segundo set, quando quebrou o saque de Azarenka, garantindo a sua primeira vitória em sete duelos com a bielo-russa. Azarenka, aliás, estava invicta em 2016, com nove vitórias, nenhum set perdido e o título do Torneio de Brisbane, conquistado exatamente diante da tenista alemã na decisão.

"Apenas acredite que você pode vencê-la. Simplesmente esqueça a pontuação, apenas jogue, vá em frente e tente jogar o melhor que você puder jogar", afirmou Kerber, revelando o que pensou para superar a pressão de nunca ter batido Azarenka e também de estar perdendo o segundo set por 5/2.

Kerber jamais havia avançado às semifinais do Aberto da Austrália e nunca disputou uma decisão dos torneios do Grand Slam - a alemã parou nas semifinais do US Open em 2011 e de Wimbledon em 2012.

Nas semifinais, Kerber terá pela frente Konta, a número 47 do mundo, que bateu a chinesa Shuai Zhang, 133ª colocada no ranking e que veio do qualifying, por 6/4 e 6/1, em 1 hora e 22 minutos. Assim, se tornou a primeira britânica a avançar às semifinais de um dos torneios do Grand Slam desde 1983.

A última britânica a alcançar tal feito havia sido Jo Durie na edição de 1983 do US Open. Agora, porém, Konta igualou a marca. Nascida em Sydney, ela viveu desde a sua infância na Grã-Bretanha e se naturalizou em 2012.

Konta, que nunca havia participado da chave principal do Aberto da Austrália, surpreendeu logo na primeira rodada em Melbourne ao superar a norte-americana Venus Williams, dona de sete títulos dos torneios do Grand Slam. Já nas oitavas de final, avançou após uma batalha de 3 horas com a russa Ekaterina Makarova, que foi semifinalista do torneio no ano passado.

Eliminada, Zhang fez uma campanha surpreendente no Aberto da Austrália. A chinesa nunca havia vencido sequer um jogo nos torneios do Grand Slam, com 14 derrotas. Mas dessa vez ela avançou até as quartas de final, tendo "furado" o qualifying, em uma sequência de sete triunfos que só foi interrompida nesta quarta.

A outra semifinal do Aberto da Austrália foi definida na última terça-feira e será entre a norte-americana Serena Williams, seis vezes campeã em Melbourne, e a polonesa Agnieszka Radwanska. Este duelo também está marcado para quinta-feira. A decisão da chave feminina do primeiro Grand Slam da temporada vai ser no sábado.