Kerber vence após perder 6 match points e fará semi com Ostapenko em Wimbledon

Depois de desperdiçar seis match points, a alemã Angelique Kerber aproveitou a sétima oportunidade que teve de liquidar o jogo que fez contra a russa Daria Kasatkina nesta terça-feira, em Londres, para assegurar vaga na semifinal do torneio de simples feminino de Wimbledon. Atual décima colocada do ranking mundial, ela venceu a adversária por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5, em 1h29min.

Atuando contra a jovem tenista de 21 anos que ocupa a 14ª posição da WTA, a ex-número 1 do mundo oscilou durante o confronto, no qual chegou a ter o seu saque quebrado por quatro vezes pela russa. Porém, a alemã de 30 anos fez valer a sua experiência e categoria ao converter seis dos dez break points cedidos pela rival.

Dona de dois títulos de Grand Slam em sua carreira, Kerber assim avançou para enfrentar nas semifinais a letã Jelena Ostapenko, 12ª cabeça de chave, que em outro duelo realizado nesta terça-feira superou a eslovaca Dominika Cibulkova, também por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4.

Essa é a terceira vez que Kerber se classifica para as semifinais de Wimbledon, sendo que anteriormente ela foi vice-campeã no All England Club em 2016 e eliminada em confronto que valeu uma vaga na decisão do Grand Slam em 2012.

Antes de se garantir novamente nesta fase da mais importante competição de tênis realizada em quadras de grama, Kerber sofreu muito para fechar o jogo. Quando sacava para liquidar a partida e tinha vantagem de 5/4 no segundo set, a alemã teve o serviço quebrado por Kasatkina. Ela devolveu a quebra em seguida, mas depois precisou disputar 16 pontos no 12º game da parcial antes de fechar em 7/5 em seu sétimo match point.

Ostapenko, por sua vez, fez história para o seu país ao se tornar a primeira tenista da Letônia a alcançar as semifinais de Wimbledon. Surpreendente campeã de Roland Garros no ano passado, a jogadora de 21 anos sofreu um pouco também para superar a atual 33ª colocada do ranking, que aproveitou as três chances que teve de quebrar o saque da letã no jogo. A eslovaca, porém, acabou sendo superada com o serviço na mão em cinco oportunidades e acabou sucumbindo em sets diretos.

As outras duas semifinalistas de Wimbledon também serão definidas nesta terça-feira com os confrontos entre a norte-americana Serena Williams e a italiana Camila Giorgi e entre a holandesa Kiki Bertens e a alemã Julia Goerges.