Kerber vai à 3ª rodada do US Open; Wozniacki e Cibulkova também avançam

Sem a mesma facilidade da estreia, a alemã Angelique Kerber venceu mais uma nesta quarta-feira e avançou à terceira rodada do US Open, em Nova York. A número dois do mundo, que almeja desbancar a local Serena Williams do topo do ranking ao fim do Grand Slam, derrotou a croata Mirjana Lucic-Baroni por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (9/7).

Mesmo sem perder set, como aconteceu na estreia, Kerber sofreu diante da 57ª do ranking da WTA na segunda parcial. A alemã chegou a liderar o placar por 4/1, mas cedeu o empate e precisou ainda salvar três set points para fechar o jogo ainda na segunda parcial, após 1h32min de duelo.

Para efeito de comparação, Kerber só passou 33 minutos em quadra na rodada de estreia, quando a eslovena Polona Hercog abandonou a partida no início da segunda parcial. Sua próxima adversária sairá do confronto local entre Shelby Rogers e Catherine Bellis.

Também venceram na rodada da tarde desta quarta a dinamarquesa Caroline Wozniacki e a eslovaca Dominika Cibulkova. Ex-número 1 do mundo e duas vezes finalista em Nova York, Wozniacki tenta se reerguer numa temporada de fracos resultados. Para tanto, venceu a experiente russa Svetlana Kuznetsova, nona cabeça de chave, por duplo 6/4.

A rival da dinamarquesa na terceira rodada será Monica Niculescu, que levou a melhor no confronto romeno com Ana Bogdan, por 6/0 e 6/1.

Já Dominika Cibulkova, 12ª cabeça de chave, despachou a russa Evgeniya Rodina por 6/7 (5/7), 6/2 e 6/2. Na sequência, ela duelará com a ucraniana Lesia Tsurenko.

Em outros confrontos desta quarta, a japonesa Naomi Osaka superou a chinesa Duan Yingying por 6/4 e 7/6 (7/3), enquanto a britânica Johanna Konta despachou a búlgara Tsvetana Pironkova por 6/2, 5/7 e 6/2. E a alemã Carina Witthoeft derrotou a casaque Yulia Putintseva por 6/1, 6/7 (1/7) e 6/1.