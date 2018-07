Kerber vence espanhola e encara Pavlyuchenkova na final do Torneio de Monterrey

Angelique Kerber confirmou o favoritismo neste sábado e se garantiu na final do Torneio de Monterrey, disputado em quadras duras, no México. Principal cabeça de chave e líder do ranking da WTA, a alemã derrotou a espanhola Carla Suárez Navarro, quarta pré-classificada e 25ª do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/1.

Sua adversária na decisão será a russa Anastasia Pavlyuchenkova, segunda favorita e 16ª do ranking. Também neste sábado, com muita tranquilidade, ela derrotou a francesa Caroline Garcia, 24ª, por 6/2 e 6/4. As duas já se enfrentaram oito vezes, com cinco vitórias para a alemã.

Para se garantir na final, Kerber contou com o errático desempenho do segundo serviço de Navarro - foram cinco duplas falta e apenas 28% de pontos ganhos. Assim, ela teve oito chances de quebra e concretizou cinco delas, chegando à vitória com certa tranquilidade.

Essa será apenas a primeira decisão da alemã em 2017. Na carreira, por sua vez, ela já conquistou dez torneios de nível WTA e foi vice-campeã em 15.

NOS ESTADOS UNIDOS

Pelo Torneio de Charleston, disputado no saibro verde, nos Estados Unidos, a russa Daria Kasatkina, 42ª do mundo, se garantiu na decisão após superar neste sábado a alemã Laura Siegemund, 37ª, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/2 e 6/1.

Na final, ela irá encarar a letã Jelena Ostapenko, 66ª do ranking, que também neste sábado passou pela semifinal ao derrotar a croata Mirjana Lucic-Baroni, 23ª, por 2 a 1, com parciais de 6/3, 5/7 e 6/4.