Kerber vence fácil checa e se garante nas oitavas de final na Austrália

Após oscilar nos seus dois primeiros jogos no Aberto da Austrália, a alemã Angelique Kerber avançou sem sustos para as oitavas de final do primeiro Grand Slam da temporada. Nesta sexta-feira, a número 1 do mundo ficou em quadra por apenas 55 minutos para superar a checa Kristyna Pliskova, a 58ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/4.

Kerber chegou ao Aberto da Austrália sob o status de atual campeã do evento, mas perdeu um set em cada das suas duas primeiras partidas. Nesta sexta, porém, teve uma atuação consistente diante da irmã de Karolina Pliskova, a quem superou na decisão do US Open do ano passado.

Apesar de Pliskova ter disparado seis aces nesta sexta-feira, Kerber se aproveitou do excesso de erros não-forçados da checa - 34 - para assegurar o fácil triunfo. A alemã aplicou um "pneu" no primeiro set e abriu 2/0 no segundo ao vencer os oito games iniciais do duelo.

A tenista checa até esboçou uma reação ao devolver a quebra de serviço no quarto game, mas Kerber converteu mais um break point no nono. Na sequência, confirmou o seu saque e definiu a vitória por 6/4.

Nas oitavas de final, Kerber terá pela frente a norte-americana CoCo Vandeweghe. A número 35 do mundo se classificou para a próxima fase do Aberto da Austrália ao superar a canadense Eugenie Bouchard, a 47ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 7/5. Kerber e Vandeweghe já se enfrentaram duas vezes, sendo que a alemã ganhou ambos os duelos.

KUZNETSOVA VENCE DUELO DE VETERANAS

Em um confronto entre duas veteranas do circuito mundial do tênis, a russa Svetlana Kuznetsova, a número dez do mundo, se deu melhor e superou a sérvia Jelena Jankovic, ex-líder do ranking e hoje a 54ª colocada, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 5/7 e 9/7, em 3 horas e 36 minutos.

O triunfo poderia ter sido vencido antes, não fossem chances perdidas por Kuznetsova. A russa sacou para fechar o jogo quando liderava o segundo set por 5/4 e o terceiro pelo mesmo placar, mas perdeu o serviço em ambas as oportunidades.

No 15º game da terceira parcial, então, a campeã do US Open de 2004 e de Roland Garros em 2009 converteu um break point. Na sequência, confirmou o seu saque e fechou o duelo, avançando às oitavas de final do Aberto da Austrália.

O próximo compromisso de Kuznetsova em Melbourne será diante da também russa Anastasia Pavlyuchenkova, a número 27 do mundo, que venceu a ucraniana Elina Svitolina, 13ª colocada no ranking, por 7/5, 4/6 e 6/3. Kuznetsova lidera o confronto direto por 5 a 2, incluindo um triunfo na edição de 2010 do Aberto da Austrália.

OUTROS JOGOS

Em apenas 58 minutos, a norte-americana Venus Williams, a número 17 do mundo, massacrou a chinesa Ying-Ying Duan, a 87ª colocada no ranking da WTA, or 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0. A sua próxima oponente vai ser a alemã Mona Barthel, a número 181 do mundo, que superou a australiana Ashleigh Barty (6/4, 3/6 e 6/3).

Quem também avançou nesta sexta-feira às oitavas de final do Aberto da Austrália foi a romena Sorana Cirstea, número 78 do mundo, que bateu a norte-americana Alison Riske por 6/2 e 7/6 (7/2).